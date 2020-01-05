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Сили спецоперацій ЗСУ отримали свою авіаескадрилью

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 13:01
Сили спецоперацій ЗСУ отримали свою авіаескадрилью
Фото: військовий вертоліт Мі-2 (khovk.org)

Перші тренувальні польоти нової ескадрильї пройдуть 8-9 січня

Сили спеціальних операцій Збройних сил України отримали свою авіаційну ескадрилью. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Повідомляється, що 35-я змішана авіаційна ескадрилья була створена у Вінницькій області. Ескадрилья підпорядкована безпосередньо 456-ї бригади транспортної авіації та оперативно командуванню Сил спеціальних операцій.

"Ескадрилья побудована за стандартами НАТО, близько 80% чисельності складають військові 456-ї бригади, також вона включає штаб, який комплектується з інших частин", - повідомили в Міноборони.

протягом 8,9 січня ескадрилья візьме участь тренувальних польотах 456-ї бригади. На даний момент на озброєнні ескадрильї знаходяться вертольоти Мі-2 і Мі-8, а також літаки Ан-26. Після 2020 року до складу будуть включені вертольоти Мі-24.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Міністерство оборони планує в 2020 році реалізувати проект по організації територіальної оборони в одній з областей на півдні країни.

Також повідомлялося, що українські військові розпочали навчання за програмою "підготовки для дій в урбанізованому місцевості у місті". У Львівській області збудовано комплекс для навчання ведення бою в місті.

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