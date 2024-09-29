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"Наша вселенная". Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама

Воскресенье 29 сентября 2024 18:59
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"Наша вселенная". Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Иванна Пашкевич

38-летняя телеведущая Иванна Онуфрийчук умилила сеть новыми фото с 4-месячным сыном Адамчиком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звездной мамы.

По словам Иванны, время очень быстро идет и ее сын с каждым месяцем растет быстрее и быстрее, что они с мужем не успевают наслаждаться этими моментами.

"То, что беспокоило еще месяц назад, уже прошло, и появилось что-то новое - навыки, привычки, заботы. Я даже не могу найти времени, чтобы вести блокнот, который мне подарили, чтобы фиксировать все моменты", - написала Онуфрийчук.

&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама

&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама

Иванна Онуфрийчук с сыном (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Также, говорит она, меняется и ее любовь к Адаму.

"Можно было бы написать, что неизменной остается наша безграничная любовь к сынишке, но нет. Наша любовь с каждым днем, минутой рядом с ним увеличивается и пределов ей точно не существует. Любим тебя, наша Вселенная", - отметила телеведущая.

&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама

Сын Иванны Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Напомним, в 2021 году Иванна Онуфрийчук вышла замуж за бизнесмена казахского происхождения Алмаза. Роскошную свадьбу влюбленные отпраздновали на Мальдивах.

В мае этого года супруги впервые стали родителями. Ведущая рожала в одном из родильных Швейцарии, где сейчас и проживает.

&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама

&quot;Наша вселенная&quot;. Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Ранее мы писали, что дочь Курта Кобейна впервые стала мамой.

Также беременная жена Остапчука призналась, какие у нее отношения с детьми телеведущего от первого брака.

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