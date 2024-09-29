ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Наш всесвіт". Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама

Неділя 29 вересня 2024 18:59
UA EN RU
"Наш всесвіт". Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Іванна Пашкевич

38-річна телеведуча Іванна Онуфрійчук замилувала мережу новими фото з 4-місячним сином Адамчиком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зіркової матусі.

Зі слів Іванни, час дуже швидко йде і її син з кожним місяцем росте швидше і швидше, що вони з чоловіком не встигають насолоджуватись цими моментами.

"Те, що турбувало ще місяць тому, вже минуло, і зʼявилось щось нове - навички, звички, турботи. Я навіть не можу знайти часу аби вести блокнот, який мені подарували, щоб фіксувати всі моменти", - написала Онуфрійчук.

&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама

&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама

Іванна Онуфрійчук з сином (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Також, каже вона, змінюється і її з коханим любов до Адама.

"Можна було б написати, що незмінною залишається наша безмежна любов до синочка, але ні. Наша любов з кожним днем, хвилиною поряд з ним збільшується і меж їй точно не існує. Любимо тебе, наш Всесвіт", - зазначила телеведуча.

&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама

Син Іванни Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Нагадаємо, у 2021 році Іванна Онуфрійчук вийшла заміж за бізнесмена казахського походження Алмаза. Розкішне весілля закохані відсвяткували на Мальдівах.

У травні цього року подружжя вперше стало батьками. Ведуча народжувала в одному із пологових Швейцарії, де наразі і проживає.

&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама

&quot;Наш всесвіт&quot;. Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама

Іванна Онуфрійчук з чоловіком і сином (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Раніше ми писали, що донька Курта Кобейна вперше стала мамою.

Також вагітна дружина Остапчука зізналася, які у неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Діти Народження дитини
NEWS
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний