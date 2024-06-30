"Наш ангел". Инна Мирошниченко впервые показала лицо приемной дочери и рассказала об их знакомстве

Так, по словам Инны, 15 мая, в Международный день семьи, она ехала по делам и застряла в пробке.

Тогда звезда решила не тратить время и позвонить в одну из служб по делам детей.

"Трубку подняли, а я не ожидала. Прошу подождать и начинаю быстро за рулем заходить на сайт Минсоцполитики, сортировать анкеты детей по возрасту 8-12, и первой среди всех вижу ее имя. Ангелина. Ангел-Инна. Это наш ангел, точно наш", - вспомнила Мирошниченко.

"Спрашиваю, актуальна ли анкета? "Да. Лучше приезжайте. Поговорим. Я очень хочу, чтобы все мои дети были в семьях". Это меня так зацепило...", - призналась жена ведущего.

Приемная дочь Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Также она добавила, что ей с мужем было страшно слышать историю и медицинское заключение девочки, однако супруги ни разу не подумали о том, чтобы посмотреть еще на кого-то.

"Это наша Ангелина. Потому что мы сразу знали: первая анкета, которая будет актуальной, - это анкета нашего ребенка. Далее было полтора месяца служб, распоряжений, документов, согласований и 1600 км в одну сторону для свидания.

Многодетная мама призналась, что десятки раз плакала от благодарности людям, которые помогали, делали все, что в их силах, чтобы ускорить это.

Впереди, говорит она, еще много бюрократии, но "все это такие мелочи, когда ты видишь, что ребенок получил то, о чем так сильно мечтал, - семью".

Напомним, звездные супруги воспитывают также 6-летнюю дочь Мию, 5-летнего сына Марка и приемного сына Марселя, которого они усыновили прошлым летом.