У Києві проживає 10% населення України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін представив результати перепису населення

Згідно з даними електронною перепису населення у Києві мешкає 3,7 мільйона осіб, що складає 10% від загального населення України. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитра Дубілет під час презентації результатів перепису, передає кореспондент РБК-Україна.

Київ став найнаселенішим містом України. У Київській області при цьому проживає близько 2,3 млн осіб.

"В місті Київ живуть 3,7 млн осіб. До речі мене це вразило, я думав, що буде менше", - повідомив Дубілет.

Раніше повідомлялося, що чисельність населення України склала 37 млн 289 тисяч людей. За словами Дубілета, ця цифра не включає людей, які постійно проживають за кордоном і на окупованих територіях.

Згідно з даними перепису, 5,7 млн осіб - це діти до 14 років; 3,5 млн - від 15 до 24 років; 16,4 млн - від 25 до 54 років; 5,2 млн - від 55 до 64 років; 6,2 млн - старше 65 років. Більшість населення становлять жінки - 20,9 млн. Чоловіків становить 17,2 млн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами Дубілета електронна перепис допоможе знизити витрати з запланованих 3,4 млрд гривень до 1,4 млрд гривень.