В Україні проживає майже на 3 мільйони більше жінок ніж чоловіків

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В Україні значно менше чоловіків в похилому віці

Згідно з результатами оцінки чисельності населення в Україні проживає на три мільйони більше жінок ніж чоловіків. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за даними щодо наявного населення в Україні станом на 1 грудня 2019 проживає 17 млн 28 тис. чоловіків і 20 млн 9 тис. жінок.

"Далі ми хочемо отримати половозрастное розподіл по окремих регіонах і населених пунктах, окремих районах", - заявив Дубілет.

Так, за статево-вікової класифікації ООН в Україні значно менше чоловіків літнього віку. В загальному 4 мільйона 149 жінок, яким 65 років і більше, і тільки 2 мільйони 261 тисяч чоловіків відповідного віку.

Нагадаємо, 23 січня Кабінет міністрів представив результати оцінки чисельності наявного населення України. Чисельність населення України склала 37 млн 289 тисяч людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за даними перепису у Києві проживає 10% всього населення України. Всього в столиці мешкає 3,7 млн осіб. При цьому в Київській області чисельність населення склала 2,3 млн осіб.