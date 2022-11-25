NASA показало, как выглядела из космоса Украина во время блекаута: впечатляющие фото и видео

Космическое агентство NASA опубликовало впечатляющие фото и видео Украины во время тотального обесточения, которое произошло вследствие массированных российских ракетных ударов.
Спутниковый снимок опубликовало международное издание Reuters со ссылкой на космическое агентство NASA.
Большинство областей Украины остались без электроэнергии. Почти вся территория нашего государства на снимке в полной темноте.
Легкие вкрапления света можно заметить только в столице и частично на западе Украины. Особенно сильно это контрастирует на фоне соседних стран, свет которых хорошо виден из космоса.
Следует отметить, что по состоянию на утро 25 ноября почти по всей территории Украины поставки электроэнергии возобновлены. Однако действуют плановые отключения.
Ранее мы рассказывали о том, что учёные определили дату и смоделировали процесс "смерти" Солнца.
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