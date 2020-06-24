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У NASA показали захід Сонця на різних планетах (відео)

STYLERНовини науки    24.06.2020 - 22:33
У NASA показали захід Сонця на різних планетах (відео)
NASA показало захід Сонця на різних планетах (ілюстративне фото: canva.com)

Співробітники NASA на відео-симуляторі зобразили захід Сонця на інших планетах

У NASA показали захід Сонця на різних планетах сонячної системи з урахуванням відстані від сонця, особливостей планет і їх розмірів. На відеосимуляторі показані відмінності заходу Сонця на тлі планет і супутників Сонячної системи. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі відомства.

Симуляцію заходу сонця створив співробітник Національного управління по аеронавтиці та дослідженню космічного простору США Джеронімо Віллануєв. Вчений працює в польотному центрі від NASA Goddard в Меріленді.

Метою створення демонстрації заходу на різних планетах була розробка програми для можливої місії на Уран. Симулятор допомагає складати прогнози щодо передачі світла через атмосферу планет, екзопланет і комет, враховуючи поверхню і склад атмосфери космічних тіл.

NASA показало захід Сонця на різних планетах

Нагадаємо, що до Землі несеться небезпечний астероїд, який двічі перетинає її орбіту.

Раніше ми також писали, що марсохід зробив фото Землі та Венери, показавши всю нашу мізерність.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України NASAпланетаСолнце
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