У NASA показали захід Сонця на різних планетах (відео)

NASA показало захід Сонця на різних планетах (ілюстративне фото: canva.com)

Співробітники NASA на відео-симуляторі зобразили захід Сонця на інших планетах

У NASA показали захід Сонця на різних планетах сонячної системи з урахуванням відстані від сонця, особливостей планет і їх розмірів. На відеосимуляторі показані відмінності заходу Сонця на тлі планет і супутників Сонячної системи. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі відомства.

Симуляцію заходу сонця створив співробітник Національного управління по аеронавтиці та дослідженню космічного простору США Джеронімо Віллануєв. Вчений працює в польотному центрі від NASA Goddard в Меріленді.

Метою створення демонстрації заходу на різних планетах була розробка програми для можливої місії на Уран. Симулятор допомагає складати прогнози щодо передачі світла через атмосферу планет, екзопланет і комет, враховуючи поверхню і склад атмосфери космічних тіл.

NASA показало захід Сонця на різних планетах

Нагадаємо, що до Землі несеться небезпечний астероїд, який двічі перетинає її орбіту.

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Автор: Киселева Анна