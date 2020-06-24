В NASA показали заход Солнца на разных планетах (видео)

NASA показало заход Солнца на разных планетах (иллюстративное фото: canva.com)

Сотрудники NASA на видео-симуляторе изобразили закат Солнца на других планетах

В NASA показали заход Солнца на разных планетах солнечной системой с учетом расстояния от солнца, особенностей планет и их размеров. На видео-симуляторе показаны различия прохождения Солнца на фоне планет и спутников Солнечной системы. Ролик появился на официальном YouTube-канале ведомства.

Симуляцию захода солнца создал сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеронимо Виллануев. Ученый работает в полетном центре Goddard от NASA в Мэриленде.

Целью создания демонстрации заката на разных планетах была разработка программы для возможной миссии на Уран. Симулятор помогает составлять прогнозы по передаче света через атмосферу планет, экзопланет и комет, учитывая поверхность и состав атмосферы космических тел.

NASA показало заход Солнца на разных планетах

Напомним, что к Земле несется опасный астероид, который дважды пересечет ее орбиту.

Ранее мы также писали, что марсоход сделал фото Земли и Венеры, показав всю нашу мизерность.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна