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Марсохід зробив фото Землі і Венери, показавши всю нашу мізерність

STYLERНовини науки    18.06.2020 - 18:02
Марсохід зробив фото Землі і Венери, показавши всю нашу мізерність
Марсохід Curiosity зробив знімки Землі з Марса (колаж: РБК-Україна)

На знімках марсохода Curiosity Земля і Місяць виглядають крихітними

Марсоходу Curiosity вдалося зробити фото Землі і Венери в одному кадрі. Вчені поставили таке завдання ще тиждень тому і чудо-роботу вдалося впоратися з цією місією.

Знімки, що з'явилися на сайті космічного агентства NASA, показують наскільки мізерною є наша планета, адже нам вона здається нескінченно величезною.

Для того, щоб роверу вдалося зробити такий знімок, він направив в небо Mastcam - систему з двох камер приблизно через годину після заходу Сонця і зробив фото Землі, а потім і Венери.

Команда вчених зробила панораму з двох знімків. Цікаво, що внизу на фото відображена Вежа Бьютт, яку Curiosity подолав ще зовсім недавно.

Марсохід зробив фото Землі і Венери, показавши всю нашу мізерність

Марсохід Curiosity зробив фото Землі і Венери (nasa.gov)

Планети на фото ледь помітні, але астрономи кажуть, що таке буває не завжди. Приміром, у 2014 році марсохід сфотографував Землю і Місяць. І на тому знімку їх видно набагато краще.

Марсохід зробив фото Землі і Венери, показавши всю нашу мізерність

Фото Землі і Місяця з Марса (nasa.gov)

Як ми писали раніше, ракета-носій Ілона Маска знову стартувала в космос, з'явилося нове вибуховий відео.

Також повідомлялося, що вчені розгадали таємницю величезних газових бульбашок, що "випливають" з нашої галактики.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України NASA
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