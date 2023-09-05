В NASA добавили 13 созвездие: как теперь изменится ваш знак Зодиака
Из-за смены земной оси между Скорпионом и Стрельцом на звездном небе появится новое созвездие. А значит знаков Зодиака теперь будет не 12, а 13. Это привело к тому, что у 85% людей на планете может измениться знак Зодиака.
Об этом говорится в материале на Space.Place.NASA.
Как меняется расположение созвездий
Как объясняют ученые, существует несколько разных определений созвездий, хотя многие люди думают о созвездиях как о группе звезд. Созвездия, которые можно увидеть на ночном небе зависят от вашего местоположения на Земле и времени года.
С древних времен созвездия называли в честь предметов, животных и людей. Сейчас астрономы используют созвездия для обозначения звезд и метеорных потоков. На данный момент существует 88 официально признанных созвездий.
Каждую ночь звездное небо выглядит несколько иначе, так как Земля находится в другом месте своей орбиты. И звезды кажутся немного западнее того места, где они были накануне вечером. Вид созвездия может также и изменяться в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь.
"Например, предположим, что вы находитесь в Северном полушарии и смотрите в ночное небо 21 сентября. Вероятно, вы сможете увидеть созвездие Рыб. Но вы не увидите Деву, потому что это созвездие находится по другую сторону Солнца. В это время года звезды Девы будут видны только днем, но вы никогда их не увидите из-за яркости нашего Солнца", - объясняют ученые.
При этом звезды и созвездия остаются примерно на одном и том же месте многие-многие годы. Кажется, что они движутся по небу в течение года, потому что мы находимся на движущейся планете.
Поскольку созвездия находятся в фиксированном месте, их часто используют в качестве ориентиров в небе.
На новой карте созвездий, которую опубликовали в NASA, можно четко увидеть, что вместо привычных 12 зодиакальных созвездий на ней находится 13. Добавился еще один знак Зодиака - Змееносец.
По сути, Змееносец - это экваториальное созвездие. Солнце находится в нем с 30 ноября по 17 декабря. Змееносец изображается как мужчина, который держит змею, разделенную его телом на две части. При этом Голова Змеи и ее хвост считаются зодиакальным созвездием.
Карта созвездий (spaceplace.nasa.gov)
Что же будет со знаками Зодиака
Как теперь распределятся знаки Зодиака:
Козерог - с 20 января по 16 февраля
Водолей - с 16 февраля по 11 марта
Рыбы - с 11 марта по 18 апреля
Овен - с 18 апреля по 13 мая
Телец - с 13 мая по 21 июня
Близнецы - с 21июня по 20 июля
Рак - с 20 июля по 10 августа
Лев - с 10 августа по 16 сентября
Дева - с 16 сентября по 30 октября
Весы - с 30 октября по 23 ноября
Скорпион - с 23 ноября по 29 ноября
Змееносец - с 29 ноября по 17 декабря
Стрелец - с 17 декабря по 20 января
Что известно о знаке Змееносца
Под этим знаком родились люди в период с 29 ноября по 17 декабря. Символ Змееносца - человек, борющийся со змеем.
Идея учитывать тринадцатый знак Зодиака возникла еще в 1970 году, когда астролог Стивен Шмидт предложил 14-знаковый Зодиак, включая также Кита как знак. А вот Зодиак с 13 знаками был провозглашен астрологами Вальтером Бергом и Марком Ядзаки в 1995 году.
В астрологии такие люди - сильные, целеустремленные, с огромной внутренней силой, которые привыкли работать на результат. В этом знаке сочетается много черт характера Скорпиона и Стрельца.
Змееносцы умеют радоваться мелочам, никогда не опускает руки, любит риск и приключения. Это люди действия, которые стараются ничего не откладывать на потом. Рядом с ними могут находиться и друзья с такими чертами, которые поддержат их авантюры. В любви Змееносцы стабильны и верны - обычно они выбирают одного партнера и на всю жизнь.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какой знак Зодиака встречается реже всего.
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