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На нас движется мощная магнитная буря: когда стоит поберечь здоровье

Землю накроет мощная магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сильная магнитная буря накроет Землю послезавтра, 9 декабря. По прогнозам специалистов, эта буря достигнет К-индекса 6, что соответствует буре высокого красного уровня. Такая буря может вызвать ухудшение самочувствия у людей и сбой в работе электроники.

Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят различные вспышки и взрывы, в результате которых происходит выброс солнечной энергии в пространство. Выбросы рассеиваются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Солнечная энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые могут быстро перемещаться в пространстве. Когда потоки этой энергии достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую специалисты называют солнечная или магнитная буря.

Ученые классифицируют бури по мощности: от К-индекса 2 до К-индекса 9. Все бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Чем выше К-индекс - тем сильнее буря.

Бури красного уровня могут влиять на жизнедеятельность человека, его самочувствие и работу различных источников связи: спутников, GPRS, вышки сотовой связи, радиочастоты. При бурях свыше К-индекса 7 могут наблюдаться полярные сияния.

Что известно о ближайшей буре

После сильной магнитной бури на прошлых выходных, магнитосфера спокойной практически не была. Вот уже почти три дня наблюдается магнитная буря К-индекса 4, что соответствует буре среднего уровня.

А в субботу, 9 декабря, по данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, магнитная буря достигнет К-индекса 6, что соответствует сильной буре красного уровня. Уже в воскресенье буря пойдет на спад.

Магнитная буря 9 декабря (скриншот)

Как влияет магнитная буря на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека.

Люди часто жалуются на такие симптомы:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Туман в голове
  • Сонливость днем
  • Потеря концентрации и внимания
  • Проблемы со сном ночью
  • Общая слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Повышение тревожности
  • Раздражительность
  • Обострение хронических заболеваний

В такие дни люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть вероятность подвергаться высоким уровням радиации, а это в разы повышает риск возникновения рака.

Как уберечь свой организм

Медики обычно дают общие рекомендации и рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, следить за своим здоровьем, полноценно высыпаться. А также:

  • Полноценно и регулярно питаться
  • Пить достаточно воды
  • Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки
  • Пить травяной чай
  • Совершать прогулки на свежем воздухе
  • Ограничить алкоголь и сигареты
  • Принимать по утрам контрастный душ и делать зарядку
  • Проветривать помещение
  • Выбирать более спокойные виды спорта
  • По вечерам стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами
  • При необходимости - обращаться за помощью медиков

 

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