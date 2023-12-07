На нас суне потужна магнітна буря: коли варто поберегти здоров'я

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються різні спалахи та вибухи, внаслідок яких відбувається викид сонячної енергії у простір. Викиди розсіюються у різні боки, зокрема й у бік Землі.

Сонячна енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які можуть швидко переміщатися у просторі. Коли потоки цієї енергії досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку фахівці називають сонячною або магнітною бурею.

Вчені класифікують бурі за потужністю: від К-індексу 2 до К-індексу 9. Усі бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Чим вищий К-індекс - тим сильніший буря.

Бурі червоного рівня можуть впливати на життєдіяльність людини, її самопочуття та роботу різних джерел зв'язку: супутників, GPRS, вежі стільникового зв'язку, радіочастоти. При бурях понад К-індексом 7 можуть спостерігатися полярні сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

Після сильної магнітної бурі минулих вихідних, магнітосфера спокійної практично була. Ось уже майже три дні спостерігається магнітна буря К-індексу 4, що відповідає бурі середнього рівня.

А в суботу, 9 грудня, за даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря досягне К-індексу 6, що відповідає сильній бурі червоного рівня. Вже у неділю буря піде на спад.

Магнітна буря 9 грудня (скриншот)

Як впливає магнітна буря на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини.

Люди часто скаржаться на такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Туман у голові

Сонливість вдень

Втрата концентрації та уваги

Проблеми зі сном уночі

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Підвищення тривожності

Дратівливість

Загострення хронічних захворювань

У такі дні люди частіше звертаються по допомогу до медиків, особливо до кардіологів.

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. У них є можливість піддаватися високим рівням радіації, а це в рази підвищує ризик виникнення раку.

Як зберегти свій організм

Медики зазвичай дають загальні рекомендації та рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, стежити за своїм здоров'ям, повноцінно висипатись. А також: