У нас не так дорого. Сколько стоит "мак" в разных странах мира?

McDonald's показал меню с новыми ценами, которые, мягко говоря, отличаются от довоенных. Так, Биг Мак теперь будет стоить 92 гривны вместо привычных 65. Но по сравнению с другими странами это не так уж дорого.
Где в мире дороже всего есть культовый фастфуд – читайте в материале Styler ниже.
Это единица, используемая для сравнения стоимости в разных странах мира. Такое понятие придумали в англоязычном экономическом издании The Economist. Первоочередно вычет индекса Биг Мака осуществляют для оценки платежеспособности граждан той или иной страны.
По статистике, это самое известное и популярное блюдо из меню McDonald's. К тому же, для его приготовления нужны простые доступные ингредиенты: хлеб, мясо, салат, овощи, сыр и т. д.
Таким нехитрым методом в The Economist рассчитывают стоимость корзины покупателя в мире.
По состоянию на июль 2022 года самый дешевый Биг Мак можно отведать в Венесуэле. Там он стоит 65 гривен. Это, к слову, цена на Биг Мак в Украине до 24 февраля.
Если на отдыхе в Египте вам захочется полакомиться хрустящей булочкой с сочным мясом, то заплатите вы за это примерно 2,5 доллара или 90 гривен.
Традиционный бургер в Малайзии стоит 92 гривны, равно как теперь в Украине.
Однако не стоит очень возмущаться, ведь в не слишком богатой Молдове цена на Биг Мак составляет 115 гривен.
Дружественные к Украине поляки едят гамбургер по 3,59 доллара. Если конвертировать валюту по текущему курсу, это будет 133 гривны.
Страна арабских шейхов и нефти Саудовская Аравия продает Биг Маки за 167 гривен. Но это все еще не рекордная стоимость, поэтому двигаемся дальше.
Начиная с Объединенных Арабских Эмиратов, цена на Биг Мак начинает уверенно шагать до 200 гривен. В ОАЭ он стоит 180, в США – 190, а в Швеции уже 207 гривен.
Тройку самых ценных Биг Маков составляют следующие страны:
Сколько стоит Биг Мак в мире (фото: The Economist)
Напомним, 30 сентября McDonald's открыл залы в 10 ресторанах Киева.
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