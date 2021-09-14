Порушників карантину фіксуватимуть на камерах спостереження: як це працюватиме

В Україні з'являться спеціальні камери для контролю дотримання карантину. Перші такі камери з'являться у великих торгових центрах в різних областях. Вони фіксуватимуть тих, хто порушує масочний режим і соціальну дистанцію.
Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Камери за словами Кузіна, можуть з'явитися при введенні більш жорстких карантинних обмежень. Він зазначив, що при погіршенні епідеміологічної ситуації будуть візити в області, а також виїзні засідання ТЕБ і НС на рівні областей. Як саме каратимуть порушників карантину, головний санітарний лікар не повідомив.
Орієнтовно, нові правила для "жовтої" зони карантину вступлять в дію 20 вересня. Про перехід в "жовту" зону повинні оголосити комісії ТЕБ і НС і за словами Кузіна, це відбудеться не раніше, ніж в кінці поточного тижня. Далі комісії будуть збиратися раз на два тижні або щотижня - щоб оперативно оновлювати зонування.
Які карантинні обмеження діятимуть в Україні:
Жовта зона (вводиться по всій території України)
Обов'язкове носіння маски в громадських місцях і транспорті, дистанція в 1,5 метра
Заборона на масові заходи за участю понад 1 особи на 4 кв. м площі
Заповнюваність кінозалів та інших закладів культури понад 50% місць
Заповнюваність спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. м.
Заборона роботи закладів освіти, крім тих, де не менше 80% працівників мають жовтий або зелений сертифікати.
Обмеження не застосовуватимуться за наявності у 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів або заходів, крім осіб до 18 років, жовтих із зелених сертифікатів.
Помаранчева зона (може вводитися в окремому регіоні)
Всі обмеження + місцева влада може вводити додаткові обмеження
Червона зона (може вводитися в окремому регіоні)
Обов'язкове носіння маски в громадських місцях і транспорті, дистанція 1,5 метра
Заборонено роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та на винос
Заборонена робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів.
Заборонена робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів.
Заборонено роботу закладів освіти, крім закладів, де 100% працівників мають зелений сертифікат
Заборонено проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів
Заборонено роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно та відеозйомки
Заборонено роботу закладів, які надають послуги з розміщення (хостели, готелі)
Обмеження не застосовуватимуться за умови у всього персоналу і відвідувачів закладів або заходів, крім осіб до 18 років, зелених сертифікатів.