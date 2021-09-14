Порушників карантину фіксуватимуть на камерах спостереження: як це працюватиме

Камери за словами Кузіна, можуть з'явитися при введенні більш жорстких карантинних обмежень. Він зазначив, що при погіршенні епідеміологічної ситуації будуть візити в області, а також виїзні засідання ТЕБ і НС на рівні областей. Як саме каратимуть порушників карантину, головний санітарний лікар не повідомив.

Орієнтовно, нові правила для "жовтої" зони карантину вступлять в дію 20 вересня. Про перехід в "жовту" зону повинні оголосити комісії ТЕБ і НС і за словами Кузіна, це відбудеться не раніше, ніж в кінці поточного тижня. Далі комісії будуть збиратися раз на два тижні або щотижня - щоб оперативно оновлювати зонування.

Які карантинні обмеження діятимуть в Україні:

Жовта зона (вводиться по всій території України)

Обов'язкове носіння маски в громадських місцях і транспорті, дистанція в 1,5 метра

Заборона на масові заходи за участю понад 1 особи на 4 кв. м площі

Заповнюваність кінозалів та інших закладів культури понад 50% місць

Заповнюваність спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. м.

Заборона роботи закладів освіти, крім тих, де не менше 80% працівників мають жовтий або зелений сертифікати.

Обмеження не застосовуватимуться за наявності у 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів або заходів, крім осіб до 18 років, жовтих із зелених сертифікатів.

Помаранчева зона (може вводитися в окремому регіоні)

Всі обмеження + місцева влада може вводити додаткові обмеження

Червона зона (може вводитися в окремому регіоні)