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Українцям пояснили, як працюватиме транспорт під час посиленого карантину

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Вівторок 14 вересня 2021 14:23
Українцям пояснили, як працюватиме транспорт під час посиленого карантину Фото: Транспорт під час карантину працюватиме (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Транспорт в Україні під час посиленого карантину працюватиме для всіх, але для співробітників діятимуть нові правила.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

Правила проїзду

Головна умова для роботи співробітників транспорту в "червоній" зоні буде вакцинація.

"Що стосується транспорту, звичайно ми будемо ставити вимогу - вакцинація водіїв і працівників транспорту. Тобто тут підхід буде до всіх справедливий і однаковий. Колективи повинні бути вакциновані. У "жовтій" зоні - мінімум одна доза вакцини, в "червоній" зоні - мінімум дві дози вакцини", - заявив Шмигаль.

Пасажири повинні бути в масках і дотримуватися соціальної дистанції. Ковід-сертифікат в транспорті вам не знадобиться.

"Звичайно, в громадському транспорті вимагати сертифікати - це недоцільно. Як в метро можна вимагати у пасажирів, яких йде великий потік в годину пік. Тому масочний режим і вакцинація працівників громадського транспорту. Це ті вимоги, які будуть обов'язковими", - зазначив він.

Закривати транспорт не планують

Уряд не планує робити жорсткий локдаун, залишається адаптивний карантин.

"Я ще раз повторюю, наша мета - захистити людей. При цьому не втручаючись в економіку, не роблячи жорсткого локдауну. Адаптивний карантин залишається адаптивним, як він і був. Тобто основні параметри адаптивного карантину в постанові залишаються, вони будуть діяти. Але він буде полегшений для тих колективів, які пройдуть курси вакцинації", - резюмував Шмигаль.

Як ми писали раніше, в Україні ввели нові правила карантину.

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