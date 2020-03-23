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Порушення карантину в Україні: кому і за що загрожує в'язниця

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 10:42
Порушення карантину в Україні: кому і за що загрожує в'язниця
Карантин в Україні краще не порушувати (фото: РБК-Україна)

Українцям, які порушать карантин через коронавірус, "світить" тюремний термін

Карантин в Україні за коронавіруса ввели 18 березня. Але що буде, якщо порушити його? Хто згідно законодавчим змінам буде нести кримінальну відповідальність за порушення умов карантину? Відповіді на ці питання дав український телеведучий і юрист Ярослав Куц, який веде програму "Контролер" на каналі "Україна".

За словами Ярослава, індивідуальна кримінальна відповідальність в умовах пандемії визначена статтею 325 "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням" Кримінального кодексу України. Така відповідальність настає за дії, які стали або могли стати причиною поширення інфекційних захворювань і караються позбавленням волі строком до 3 років, а також за спричинення загибелі людей чи інших тяжких наслідків - позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

"Така відповідальність вже стосується майже кожного, хто свідомо, знаючи, що хворий на коронавірус, не дотримується обсервації і рекомендацій лікарів, а йде до інших людей і заражає їх", - розповідає Куц.

Як зазначає ведучий, це стосується і тих посадових, службових і відповідальних осіб, які свідомо допускають хворих на коронавірус до інших людей в місця їх масового скупчення, не вживають карантинних і санітарно-епідеміологічних заходів відповідно до затверджених інструкцій.

"Отже, якщо у вас немає жодних симптомів хвороби, якщо ви достеменно знаєте, що ви не контактували з переносником хвороби, то вам не страшна тюрма. Тож поліцейський чи будь-хто інший не може вас зупинити і погрожувати в’язницею. Це виключно форма незаконного впливу на вас, а тому ви вправі фіксувати таку поведінку на відео і подавати заяву про зловживання службовим становищем такої посадової особи", - пояснює він.

Також Куц вернувся до власників підприємств, які надають послуги, з закликом до вживання заходів щодо попередження поширенню коронавірусної хвороби. Він рекомендував обмежувати скупчення людей і не допускати працівників зі симптомами хвороби на робочі місця.

"Не хворійте. Хто хворіє – одужуйте. Використайте цей час обмежень на свою користь і на користь суспільства. Не спекулюйте і пам'ятайте, що завжди настає завтра, і яким воно буде залежить виключно від вас, бо держава своє слово вже сказала і почала його втілювати в життя", - підсумував Куц.

Ярослав Куц висловився про карантин через коронавірус в Україні

Нагадаємо, що з метою запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс. Це було зроблено 17 березня.

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