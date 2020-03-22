Карантин здатен знищити бізнес швидше за COVID-19: з’явився негативний прогноз

Стало відомо, як карантин може знищити бізнес (колаж: РБК-Україна)

Експерт вважає, що внесення карантину до переліку форс-мажорних обставин здатне знищити український бізнес

Хвиля кризи через коронавірус та карантин в Україні вдарила по бізнесу найболючіше. За словами підприємниці й міжнародного консультанта Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Катерини Звєрєвої, український бізнес вже зіткнувся з проблемами невиконання раніше законтрактованих зобов’язань з боку партнерів, невизначеністю з боку контрагентів та зниженням активності ділового світу в цілому.

"Форс-мажорні обставини – саме таким терміном оперують сьогодні в бізнесі чи не найчастіше. Крім того, відтепер факт карантину, запровадженого на території України зараз, офіційно визнано форс-мажорною обставиною… За загальноприйнятим визначенням форс-мажором є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. Поняття "форс-мажору" є майже в усіх стандартних бізнес-контрактах. Зазвичай, форс-мажор є підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання між сторонами контракту чи угоди, а отже, якщо сьогодні ваш бізнес-партнер відмовляється сплачувати Вам за раніше отримані послуги чи куплений товар, то з юридичної точки зору він правий, а такі поняття як "ділова етика" та "виконання зобов’язань" відходять на другий план, особливо, з огляду на законодавче закріплення карантину у переліку форс-мажорних обставин парламентом", - розповіла експерт.

За її словами, для того, щоб не виконувати зобов’язання за контрактом під час карантину спираючись на нього як на форс-мажорну обставину, сьогодні потрібно звернутися до Торгово-промислової палати України та отримати спеціальний сертифікат, який засвідчить форс-мажорний випадок у компанії.

"Ситуація, в якій опинився зараз український бізнес, більше схожа на недолугий жарт держави. Проте прийняття "форс-мажорного" закону ще більш поглиблює кризу, адже він є лазівкою з невиконання зобов’язань. Український бізнес вже зіткнувся з невиконаннями раніше законтрактованих зобов’язань сторін все частіше. Це відбувається не лише з боку українського бізнесу, але й іноземних партнерів. В українському юридичному середовищі сьогодні можна почути багато коментарів стосовно того, що форс-мажорні обставини під час карантину не визволяють від відповідальності за виконання раніше укладених угод та контрактів, а лише відтермінують зобов’язання сторін під час форс-мажору. Мовляв, коли скінчиться карантин усі умови виконувати все одно доведеться. І це дійсно так. Та реальність говорить нам про те, що остаточно поки що невідомі цілі та строки карантину, а гроші бізнесу потрібні вже сьогодні. Відповідно, коли юристи говорять про те, що зобов'язання за контрактами виконувати доведеться після форс-мажору, багатьох компаній до того моменту може вже просто не існувати", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, як карантин позначиться на роботі бізнесу в Україні.

Також РБК-Україна писало, що ЮНІСЕФ, ВООЗ і ООН розробляють дві програми допомоги Україні для боротьби з COVID-19.