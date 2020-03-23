Нарушение карантина в Украине: кому и за что грозит тюрьма

Карантин в Украине лучше не нарушать (фото: РБК-Украина)

Украинцам, которые нарушат карантин из-за коронавируса, "светит" тюремный срок

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 18 марта. Но что будет, если нарушить его? Кто согласно законодательным изменениям будет нести уголовную ответственность за нарушение условий карантина? Ответы на эти вопросы дал украинский телеведущий и юрист Ярослав Куц, который ведет программу "Контролер" на канале "Украина".

По словам Ярослава, индивидуальная уголовная ответственность в условиях пандемии определена статьей 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений" Уголовного кодекса Украины. Такая ответственность наступает за действия, которые стали или могли стать причиной распространения инфекционных заболеваний и наказываются лишением свободы сроком до 3 лет, а также за причинение гибели людей или других тяжелых последствий - лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Такая ответственность уже касается почти каждого, кто сознательно, зная, что болен на коронавирус, не соблюдает обсервации и рекомендаций врачей, а идет к другим людям и заражает их", - рассказывает Куц.

Как отмечает ведущий, это касается и тех должностных, служебных и ответственных лиц, которые сознательно допускают больных на коронавирус к другим людям в места их массового скопления, не принимают карантинных и санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с утвержденными инструкциями.

"Итак, если у вас нет никаких симптомов болезни, если вы точно знаете, что вы не контактировали с переносчиком болезни, то вам не страшна тюрьма. Поэтому полицейский или любой другой не может вас остановить и угрожать тюрьмой. Это исключительно форма незаконного влияния на вас, а потому вы вправе фиксировать такое поведение на видео и подавать заявление о злоупотреблении служебным положением такого должностного лица", - объясняет ведущий.

Также Куц обратился к владельцам предприятий, предоставляющих услуги, с призывом к принятию мер по предупреждению распространения коронавируса. Он рекомендовал ограничивать скопления людей и не допускать работников с симптомами болезни на рабочие места.

"Не болейте. Кто болеет - выздоравливайте. Используйте это время ограничений в свою пользу и в интересах общества. Не спекулируйте и помните, что всегда наступает завтра, и каким оно будет - зависит исключительно от вас, потому что государство свое слово уже сказало и начало претворять в жизнь", - подытожил Куц.

Ярослав Куц высказался про карантин из-за коронавируса в Украине

Напомним, что с целью предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни Верховная Рада внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Это было сделано 17 марта.

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