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Клопотенко дав рецепт запеченої в листі кукурудзи: ви зобов'язані це спробувати

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Четвер 19 серпня 2021 19:01
Клопотенко дав рецепт запеченої в листі кукурудзи: ви зобов'язані це спробувати Фото: Клопотенко дав рецепт запеченої кукурудзи (pixabay.com)
Автор: Styler

Євген Клопотенко пропонує вам приготувати запечену в листі кукурудзу з додаванням салямі і пармезану.

Рецепт кукурудзи в листях опублікований на сайті Євгена Клопотенка.

"Тому запікати будемо зі слайсами салямі та в листі. Все досить просто - потрібно очистити качан від рилець, залишивши листя. Змастити вершковим маслом, обкласти салямі й загорнути в листя. Запекти та посипати пармезаном. Ви просто зобов'язані це спробувати! В кінці літа кукурудза найсмачніша і солодка, тому ловіть момент і наїдайтеся до наступного року!"- описав рецепт відомий кухар.

Інгредієнт:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування кукурудзи, запеченої в листі з салямі. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів. Потім відріжте основу двох качанів кукурудзи, розкрийте їх і очистіть від рилець. Листя не відокремлюйте повністю. Натріть зернятка обох качанів кукурудзи 50 г вершкового масла, по 25 г кожен. Масло додасть більш ніжний смак.

Обкладіть кукурудзу тонкими слайсами салямі, це додасть страві аромат м'яса.

Загорніть качани листям кукурудзи, які ви відвернули на початку приготування. Викладіть кукурудзу в форму і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. Готову кукурудзу посипте 2 ст. л. тертого пармезану.

Клопотенко дав рецепт запеченої в листі кукурудзи: ви зобов'язані це спробуватиРецепт запеченої кукурудзи з салямі і пармезаном від Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Нагадаємо, що Клопотенко дав рецепт приголомшливого пирога зі сливами.

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Евгений Клопотенко
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