Народные способы подкормки орхидей, которые заставят растение мощно расти и цвести
Экзотические красавицы орхидеи нуждаются в особом уходе, чтобы пышно цвести и активно расти. Важно подобрать правильную подкормку, и она не обязательно должна стоить дорого.
О народных способах подкормки орхидей пишет Telegram канал "Квіти і рослини".
Сок алоэ
Найти такое растение можно практически в каждом доме. Для подкормки орхидеи необходимо разбавить 30 мл сока в 1,5 л воды.
Кожура от граната и лимона
50 г кожуры залить 1 л воды и настаивать в течение 24 часов. Затем использовать в качестве корневой подкормки.
Аспирин
1 таблетку растворить в 1 л чистой воды. Такой состав подходит для опрыскивания растения. Данная манипуляция поможет укрепить иммунитет.
Сахар
20 г сахара залить одним литром воды. Поливать полученным раствором раз в месяц.
Жирное масло
20 мл масла взболтать в 1 л воды до полного растворения и сразу же полить цветок.
Важно!
Если орхидея цветет ежегодно, то и подливать такой раствор нужно ежегодно. Если же бутоны распускаются чаще, то вносить эту подкормку нужно раз в 30 дней.
Помните, что орхидею нельзя подкармливать в период появления бутонов и цветения. Делать это нужно в периоды вегетации: активного наращивания корней, листьев и появления цветоносов.
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