Народные способы подкормки орхидей, которые заставят растение мощно расти и цвести

Экзотические красавицы орхидеи нуждаются в особом уходе, чтобы пышно цвести и активно расти. Важно подобрать правильную подкормку, и она не обязательно должна стоить дорого.

Сок алоэ

Найти такое растение можно практически в каждом доме. Для подкормки орхидеи необходимо разбавить 30 мл сока в 1,5 л воды.

Кожура от граната и лимона

50 г кожуры залить 1 л воды и настаивать в течение 24 часов. Затем использовать в качестве корневой подкормки.

Аспирин

1 таблетку растворить в 1 л чистой воды. Такой состав подходит для опрыскивания растения. Данная манипуляция поможет укрепить иммунитет.

Сахар

20 г сахара залить одним литром воды. Поливать полученным раствором раз в месяц.

Жирное масло

20 мл масла взболтать в 1 л воды до полного растворения и сразу же полить цветок.

Важно!

Если орхидея цветет ежегодно, то и подливать такой раствор нужно ежегодно. Если же бутоны распускаются чаще, то вносить эту подкормку нужно раз в 30 дней.

Помните, что орхидею нельзя подкармливать в период появления бутонов и цветения. Делать это нужно в периоды вегетации: активного наращивания корней, листьев и появления цветоносов.