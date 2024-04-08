Свадебные возмещения. Чем украинцам грозит отказ от брака и можно ли избежать последствий
Немногие знают, но отказ от брака в Украине может "спровоцировать" так называемые свадебные возмещения для одной из сторон.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о порядке государственной регистрации брака, а также наказании за отказ от него.
При подготовке материала использовались следующие источники: официальный портал Министерства юстиции, пресс-служба Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, Семейный кодекс Украины.
Порядок государственной регистрации брака
Согласно законодательству, брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. То есть принуждение женщины или мужчины к браку - не допускается.
Брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет. Следовательно, лица, желающие стать официальной семьей, должны быть по меньшей мере 18-летними в день регистрации брака.
Чтобы жениться, украинцам нужно подать заявление в орган государственной регистрации актов гражданского состояния и дождаться назначенной даты торжественного события.
Брак регистрируется:
- в помещении выбранного органа государственной регистрации актов гражданского состояния
- по месту жительства пары, по месту предоставления стационарной медицинской помощи или в другом месте - если молодожены не могут по уважительным причинам прибыть в орган государственной регистрации актов гражданского состояния (по заявлению жениха с невестой)
- при обязательном присутствии и жениха, и невесты (оформление брака через представителя не допускается)
- в торжественной обстановке (по заявлению жениха с невестой)
Кого и как могут наказать за отказ от брака
К сожалению, приятные хлопоты с поиском свадебного платья и продумыванием праздничного меню не всегда завершаются актовой записью о регистрации брака.
Бывают случаи, когда уже после подачи соответствующего заявления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния один из будущих супругов передумывает жениться.
Однако Семейный кодекс Украины обязывает лицо, отказавшееся от брака, возместить другой стороне затраты, понесенные в связи с:
- приготовлением к регистрации брака
- приготовлением к свадьбе
Речь идет о реально потраченных денежных суммах (свадебные наряды, аксессуары, фотосъемка и т.д.).
Если же бывший жених или невеста не хотят возместить эти средства добровольно, законодательством предусмотрено право "пострадавшей стороны" обратиться в суд.
К исковому заявлению обязательно нужно добавить все чеки, квитанции, договоры или другие документы, которые обоснуют и подтвердят сумму потраченных на подготовку к свадьбе денег.
Можно ли избежать наказания за отказ от брака
Согласно действующему законодательству, свадебные затраты в Украине не подлежат возмещению, если один из пары отменяет событие из-за:
- сокрытия партнером той или иной важной информации (отцовство, болезнь, судимость и т.п.)
- противоправного поведения
- аморального поведения
Во всех остальных случаях возмещать свадебные затраты все же придется.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы могут подать заявление на развод онлайн.
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