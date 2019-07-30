Народу зовсім немає: кримчани скаржаться на порожні курорти і згадують Україну

Відпочинок у Криму вже не той - люди скаржаться на спорожнілі пляжі
Мешканці окупованого Криму скаржаться на відсутність туристів на пляжаъ Судака. При цьому люди згадують часи, коли півострів був під контролем України і було багато відпочиваючих. Про це написали в співтоваристві RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
На скріншотах видно, що люди скаржаться на те, що в розпал сезону на пляжах відпочиваючих немає зовсім. При цьому інші користувачі мережі також підтверджують цей факт.
Порожні пляжі Криму (фото: twitter.com/KrimRt)
Скріншоти з Twitter
Нагадаємо, що в Криму показали спорожнілі пляжі. На фото видно, що колись популярні курорти зараз практично ніхто не відвідує. При цьому така ситуація спостерігається в багатьох містах.
Раніше повідомлялося про те, що в Криму окупанти визнали провал тассы "Таврида", яка також відома, як "траса смерті" через численні ДТП.