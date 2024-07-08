Наркотическая зависимость и лишний вес: что стало со звездой 2000-х Амандой Байнс (фото)
Аманда Байнс - имя, которое в 2000-х годах было на устах всего Голливуда. Звезда Nickelodeon и кумир миллионов наслаждалась славой и популярностью. Однако ее успех оказался недолговечным.
Что же произошло с Байнс, и как она живет сейчас? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Аманда Байнс (фото: кадры из фильма "Она - мужчина")
Аманда Байнс стала известной в 2005 году благодаря комедии "Она - мужчина", где исполнила главную роль.
Этот фильм стал бесцеллером и зрители быстро полюбили девушку за харизму, комедийный талант и привлекательную внешность.
Однако внезапная всемирная слава, многочисленные контракты, огромные прибыли и полная свобода, свалившиеся на 18-летнюю девушку, оказались слишком тяжелым испытанием для ее неокрепшей психики.
Из-за этого Аманда была вынуждена завершить свою актерскую карьеру. Впоследствии стало известно о ее серьезных проблемах с алкоголем, запрещенными веществами и психическим здоровьем.
Аманда Байнс (фото: кадры из фильма "Чего хочет девушка")
Байнс стала виновницей нескольких ДТП, за что ее лишили водительских прав и приговорили к трем годам условного наказания.
Она также делала резкие негативные высказывания в адрес таких знаменитостей, как Рианна, Дрейк и даже Барак Обама с его женой Мишель.
В итоге Байнс поместили под опеку, и ответственность за ее поступки взяли на себя родители.
В 2020 звезда заявила, что прекратила употребление запрещенных веществ и взялась за свою жизнь.
Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)
Она планировала запустить собственную линию одежды и завершить обучение в Институте моды, который ей пришлось бросить из-за социальной тревожности.
В 2021 году актриса снова вышла на связь с подписчиками и объявила о помолвке со своим возлюбленным Полом Майклом, с которым познакомилась на собрании анонимных алкоголиков.
Поклонников удивил изменившийся образ Аманды: на ее лице появилась татуировка, она заметно поправилась и неровно подстригла волосы. Девушка также сообщила, что беременна.
Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)
Фанаты уже начали радоваться, что ее жизнь наладилась, но позже выяснилось, что беременность была вымышленной.
Тогда стало очевидно, что проблемы с веществами и психическим здоровьем никуда не исчезли.
В 2023 году звезда нулевых разорвала помолвку с возлюбленным, которого ранее называла любовью всей своей жизни.
В июне того же года Байнс снова оказалась в центре внимания полиции, когда ее обнаружили обнаженной на одной из улиц Лос-Анджелеса.
Ее доставили в полицейский участок, где эксперт по психическому здоровью оценил ее состояние и решил о необходимости госпитализации.
Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)
Время покажет, сможет ли Аманда снова вернуться к нормальной жизни. Ее поклонники с нетерпением ждут хороших новостей и возвращения на экраны.
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Для написания материала были использованы следующие источники: Instagram Аманды Байнс, Википедия.