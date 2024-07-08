Наркотическая зависимость и лишний вес: что стало со звездой 2000-х Амандой Байнс (фото)

Аманда Байнс - имя, которое в 2000-х годах было на устах всего Голливуда. Звезда Nickelodeon и кумир миллионов наслаждалась славой и популярностью. Однако ее успех оказался недолговечным.

Что же произошло с Байнс, и как она живет сейчас? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Аманда Байнс (фото: кадры из фильма "Она - мужчина")

Аманда Байнс стала известной в 2005 году благодаря комедии "Она - мужчина", где исполнила главную роль.

Этот фильм стал бесцеллером и зрители быстро полюбили девушку за харизму, комедийный талант и привлекательную внешность.

Однако внезапная всемирная слава, многочисленные контракты, огромные прибыли и полная свобода, свалившиеся на 18-летнюю девушку, оказались слишком тяжелым испытанием для ее неокрепшей психики.

Из-за этого Аманда была вынуждена завершить свою актерскую карьеру. Впоследствии стало известно о ее серьезных проблемах с алкоголем, запрещенными веществами и психическим здоровьем.

Аманда Байнс (фото: кадры из фильма "Чего хочет девушка")

Байнс стала виновницей нескольких ДТП, за что ее лишили водительских прав и приговорили к трем годам условного наказания.

Она также делала резкие негативные высказывания в адрес таких знаменитостей, как Рианна, Дрейк и даже Барак Обама с его женой Мишель.

В итоге Байнс поместили под опеку, и ответственность за ее поступки взяли на себя родители.

В 2020 звезда заявила, что прекратила употребление запрещенных веществ и взялась за свою жизнь.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Она планировала запустить собственную линию одежды и завершить обучение в Институте моды, который ей пришлось бросить из-за социальной тревожности.

В 2021 году актриса снова вышла на связь с подписчиками и объявила о помолвке со своим возлюбленным Полом Майклом, с которым познакомилась на собрании анонимных алкоголиков.

Поклонников удивил изменившийся образ Аманды: на ее лице появилась татуировка, она заметно поправилась и неровно подстригла волосы. Девушка также сообщила, что беременна.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Фанаты уже начали радоваться, что ее жизнь наладилась, но позже выяснилось, что беременность была вымышленной.

Тогда стало очевидно, что проблемы с веществами и психическим здоровьем никуда не исчезли.

В 2023 году звезда нулевых разорвала помолвку с возлюбленным, которого ранее называла любовью всей своей жизни.

В июне того же года Байнс снова оказалась в центре внимания полиции, когда ее обнаружили обнаженной на одной из улиц Лос-Анджелеса.

Ее доставили в полицейский участок, где эксперт по психическому здоровью оценил ее состояние и решил о необходимости госпитализации.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Время покажет, сможет ли Аманда снова вернуться к нормальной жизни. Ее поклонники с нетерпением ждут хороших новостей и возвращения на экраны.