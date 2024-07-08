Наркотична залежність і зайва вага: що стало із зіркою 2000-х Амандою Байнс (фото)

Аманда Байнс - ім'я, яке у 2000-х роках було на вустах усього Голлівуду. Зірка Nickelodeon і кумир мільйонів насолоджувалася славою і популярністю. Однак її успіх виявився недовговічним.

Що ж сталося з Байнс, і як вона живе зараз? Дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Аманда Байнс (фото: кадри з фільму "Вона - чоловік")

Аманда Байнс стала відомою у 2005 році завдяки комедії "Вона - чоловік", де виконала головну роль.

Цей фільм став бесцеллером і глядачі швидко полюбили дівчину за харизму, комедійний талант і привабливу зовнішність.

Однак раптова всесвітня слава, численні контракти, величезні прибутки і повна свобода, що звалилися на 18-річну дівчину, виявилися занадто важким випробуванням для її незміцнілої психіки.

Через це Аманда була змушена завершити свою акторську кар'єру. Згодом стало відомо про її серйозні проблеми з алкоголем, забороненими речовинами і психічним здоров'ям.

Аманда Байнс (фото: кадри з фільму "Чого хоче дівчина")

Байнс стала винуватицею кількох ДТП, за що її позбавили водійських прав і засудили до трьох років умовного покарання.

Вона також робила різкі негативні висловлювання на адресу таких знаменитостей, як Ріанна, Дрейк і навіть Барак Обама з його дружиною Мішель.

У результаті Байнс помістили під опіку, і відповідальність за її вчинки взяли на себе батьки.

У 2020 зірка заявила, що припинила вживання заборонених речовин і взялася за своє життя.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Вона планувала запустити власну лінію одягу і завершити навчання в Інституті моди, який їй довелося кинути через соціальну тривожність.

У 2021 році акторка знову вийшла на зв'язок із підписниками й оголосила про заручини зі своїм коханим Полом Майклом, з яким познайомилася на зборах анонімних алкоголіків.

Шанувальників здивував змінений образ Аманди: на її обличчі з'явилося татуювання, вона помітно погладшала і нерівно підстригла волосся. Дівчина також повідомила, що вагітна.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Фанати вже почали радіти, що її життя налагодилося, але пізніше з'ясувалося, що вагітність була вигаданою.

Тоді стало очевидно, що проблеми з речовинами та психічним здоров'ям нікуди не зникли.

У 2023 році зірка нульових розірвала заручини з коханим, якого раніше називала коханням усього свого життя.

У червні того ж року Байнс знову опинилася в центрі уваги поліції, коли її виявили оголеною на одній із вулиць Лос-Анджелеса.

Її доставили до поліцейської дільниці, де експерт із психічного здоров'я оцінив її стан і вирішив про необхідність госпіталізації.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Час покаже, чи зможе Аманда знову повернутися до нормального життя. Її шанувальники з нетерпінням чекають хороших новин та її повернення на екрани.