Наконец-то это точно установлено: где самое безопасное место в самолете во время авиакатастрофы

Прямых научных исследований о "самом безопасном кресле" немного, но анализ прошлых инцидентов и знание конструкции воздушного судна позволяют сделать несколько практических выводов. Какое же место во время катастрофы дает больше всего шансов выжить?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Live Science объясняет, какие места являются наименее "смертельными" в падающем самолете.

В задней части салона самолета

В случае аварии с невысокой скоростью и небольшим углом удара (например, съезд со взлетно-посадочной полосы), самолет часто разламывается и основную кинетическую энергию поглощает передняя часть.

Часто пассажиры хвостовой секции в таких условиях имеют наибольшие шансы уцелеть. Анализ данных Федеральной авиационной администрации США показал, что смертность в заднем третьем салоне в среднем ниже, чем в центральных и передних рядах.

Поэтому, если есть возможность выбирать место, обратите внимание именно на кресла ближе к хвосту судна.

Возле крыльев

Крылья самолета спроектированы так, чтобы выдерживать большие нагрузки и защищать фюзеляж. Пассажиры, сидящие над или рядом с крыльями, оказываются в зоне с большей жесткостью конструкции, что снижает вероятность травмирования при ударе.

К тому же экстренные выходы, как правило, расположены именно в этой части салона, поэтому выйти наружу можно быстрее. Если вы готовы, при необходимости помогать соседям эвакуироваться, эти кресла могут стать оптимальными для вашей безопасности.

Определенные места в самолете дают дополнительные шансы на выживание при катастрофе (фото: Pixabay.com)

Личное поведение - ваша самая надежная защита

Застегивайте ремень. Это самый простой и эффективный способ обезопасить себя от травм в случае турбулентности или экстренной посадки.

Ознакомьтесь со схемой эвакуации. Перед взлетом найдите в кармане переднего кресла инструкцию и запомните, где кратчайший путь к выходу - это может спасти время и жизнь.

Держите вокруг максимум пространства. Не храните под сиденьями большие сумки или коробки - в случае экстренной посадки они могут блокировать ваш выход.

Избегайте излишнего стресса и паники. Сохраняйте спокойствие и слушайте указания экипажа; рациональное поведение помогает избежать ошибок и проталкивания в аварийной ситуации.

Несмотря на то, что ни одно место в самолете не гарантирует 100 % защиты во всех сценариях - некоторые из них обеспечивают дополнительные преимущества.

Самыми безопасными считаются кресла в хвостовой части судна и возле крыльев, но самым важным является ваша внимательность и соблюдение правил безопасности.

Застегните ремень, ознакомьтесь с планом эвакуации и в случае необходимости действуйте быстро и четко - тогда даже самая сложная ситуация пройдет без серьезных последствий.