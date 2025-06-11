Нарешті це точно встановлено: де найбезпечніше місце в літаку під час авіакатастрофи

Прямих наукових досліджень про “найбезпечніше крісло” небагато, але аналіз минулих інцидентів і знання конструкції повітряного судна дозволяють зробити кілька практичних висновків. Яке ж місце під час катастрофи дає найбільше шансів вижити?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Live Science пояснює, які місця є найменш "смертельними" у падаючому літаку.

У задній частині салону

У випадку аварії з невисокою швидкістю та невеликим кутом удару (наприклад, з’їзд з злітно-посадкової смуги), літак часто розламовується і основну кінетичну енергію поглинає передня частина.

Часто пасажири хвостової секції за таких умов мають найбільші шанси вціліти. Аналіз даних Федеральної авіаційної адміністрації США показав, що смертність у задньому третьому салону в середньому нижча, ніж у центральних і передніх рядах.

Тому, якщо є можливість обирати місце, зверніть увагу саме на крісла ближче до хвоста судна.

Біля крил

Крила літака спроектовані так, щоб витримувати великі навантаження та захищати фюзеляж. Пасажири, які сидять над або поруч із крилами, опиняються у зоні із більшою жорсткістю конструкції, що знижує ймовірність травмування під час удару.

До того ж екстрені виходи, як правило, розташовані саме в цій частині салону, тож вийти назовні можна швидше. Якщо ви готові, за потреби допомагати сусідам евакуюватися, ці крісла можуть стати оптимальними для вашої безпеки.

Певні місця у літаку дають додаткові шанси на виживання при катастрофі (фото: Pixabay.com)

Особиста поведінка - ваш найнадійніший захист

Застібайте пасок. Це найпростіший та найефективніший спосіб убезпечити себе від травм у разі турбулентності або екстреної посадки.

Ознайомтеся зі схемою евакуації. Перед зльотом знайдіть у кишені переднього крісла інструкцію і запам’ятайте, де найкоротший шлях до виходу - це може врятувати час і життя.

Тримайте навколо максимум простору. Не зберігайте під сидіннями великі сумки або коробки - у разі екстреної посадки вони можуть блокувати ваш вихід.

Уникайте зайвого стресу та паніки. Зберігайте спокій і слухайте вказівки екіпажу; раціональна поведінка допомагає уникнути помилок і проштовхування в аварійній ситуації.

Попри те, що жодне місце в літаку не гарантує 100 % захисту у всіх сценаріях - деякі з них забезпечують додаткові переваги.

Найбезпечнішими вважаються крісла в хвостовій частині судна та біля крил, але найважливішим є ваша уважність і дотримання правил безпеки.

Застібайте пасок, ознайомтеся з планом евакуації та у разі необхідності дійте швидко й чітко - тоді навіть найскладніша ситуація пройде без серйозних наслідків.