Наконец-то! Instagram усложнит отправку дикпиков

Социальная сеть Instagram хочет попытаться преодолеть проблему отправки интимных фото в личных сообщениях. Особенно это касается мужчин, присылающих фото своих половых органов незнакомым женщинам.

Как будет работать новая функция

Сейчас тестируют версию, которая ограничит отправку сообщения человеку, который не подписан на вас. А если вы напишете ему в запросы на переписку, то сможете добавлять только текстовые сообщения - и никаких фото или видео, пока собеседник не примет запрос.

"На практике это означает, что люди больше не смогут получать нежелательные изображения или видео от людей, за которыми они не следят", - объяснили свое решение в Меtа.

В запросы на переписку можно будет отправлять только текстовые сообщения без фото и видео (фото: about.fb.com)

Что побудило к таким изменениям

В исследовании, проведенном в США, было обнаружено, что из 8 720 запросов на сообщения более 6% имели содержание, которое нарушало инструкции по контенту Instagram.

В одном из случаев неизвестный мужчина прислал незнакомой ему женщине более 20 откровенных видео!

В прошлом году Instagram тестировал методы фильтрации нежелательных фотографий обнаженного тела, отправленных в личных сообщениях. Тогда заработала функция, фильтрующая запросы, содержащие оскорбительные слова, фразы и эмодзи.

В то же время Instagram заявил, что злоупотребление запросами на переписку является особой проблемой для людей с большим количеством подписчиков - блогеров и лидеров мнений.

Сейчас социальная сеть тестирует новую функцию и планирует сделать ее доступной более чем одному миллиарду пользователей во всем мире после завершения пробной версии.