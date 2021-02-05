ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нардепи влаштували бійку в Раді: з'явилося відео

Автор: Світлана Мащенко

У Верховній Раді в п'ятницю, 5 лютого, депутати влаштували бійку через заборонені канали Віктора Медведчука.

Відео з місця подій з'явилося в Telegram-каналі "Политика Страны".

Все почалося з того, що Михайло Бондар, народний депутат від "Європейської солідарності", штовхнув колегу з "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина.

В цей час на трибуні виступав народний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський. Він запропонував депутатам заборонити роботу журналістам, які представляють у Парламенті санкційні канали.

Популярні новини

"Рашизм не повинен проходити на 3-й поверх парламенту", - заявив нардеп від "Голосу".

Тоді до трибуни підійшли нардепи від ОПЗЖ і почали з'ясовувати стосунки. І під час перепалки Бондар штовхнув Волошина.

У Верховній Раді побилися нардепи

Нагадаємо, що 2 лютого телеканали 112, NewsOne і ZIK припинили мовлення. Це сталося після того, як Володимир Зеленський ввів рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який володіє цими телеканалами.

Раніше ми писали, що пенсіонерка розплакалася в прямому ефірі через заборонені телеканали.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України бійкаВерховна Рада