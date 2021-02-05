Нардепы устроили драку в Раде: появилось видео

В Верховной Раде в пятницу, 5 февраля, депутаты устроили потасовку из-за запрещенных каналов Виктора Медведчука.

Видео с места событий появилось в Telegram-канале "Политика Страны".

Все началось с того, что Михаил Бондарь, народный депутат от "Европейской солидарности", толкнул коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.

В это время на трибуне выступал народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский. Он предложил депутатам запретить работу журналистам, которые представляют в Парламенте санкционные каналы.

"Рашизм не должен проходить на 3-й этаж парламента", - заявил нардеп от "Голоса".

Тогда к трибуне подошли нардепы от ОПЗЖ и начали выяснять отношения. И во время перепалки Бондарь толкнул Волошина.

В Верховной Раде подрались нардепы

Напомним, что 2 февраля телеканалы 112, NewsOne и ZIK прекратили вещание. Это произошло после того, как Владимир Зеленский ввел решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет данными телеканалами.

Ранее мы писали, что пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за запрещенных телеканалов.