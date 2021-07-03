Нардепу видали брудну діряву постільну білизну в люкс-вагоні поїзда Укрзалізниці (фото)

Також він опублікував фото постільної білизни, яку отримав у поїзді.

"Виявив сьогодні чергову дірку в УЗ. І це "Люкс". Зате у них премії в Наглядовій раді по 500 тисяч. Розкриття другого комплекту виявилося невдалим. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання", - обурюється нардеп.

Качура додав, що і на третьому простирадлі виявилася дірка.

Він звернувся з претензіями до провідника, і працівник УЗ за фактом скарги пасажира склав акт.

"Буду просити колегу Юлію Гришину викликати відповідальних осіб на засідання в слідчу комісію", - написав нардеп.

Нардеп показав брудну діряву постільну білизну у вагоні "Люкс" поїзда Укрзалізниці (фото: t.me/kachuratut)