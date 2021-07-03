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Нардепу выдали грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне поезда Укрзализныци (фото)

Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця попала в новый скандал после того, как народный депутат пожаловался на выданные ему в вагоне класса "люкс" комплекты постельного белья с дырками и грязными пятнами. Политик решил разобраться с подрядчиком, и инициирует проведение заседания следственной комиссии.

Об этом рассказал депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram.

Также он опубликовал фото постельного белья, которое получил в поезде.

"Обнаружил сегодня очередную дыру в УЗ. И это "Люкс". Зато у них премии в Набсовете по 500 тысяч. Распечатка второго комплекта оказалась неудачной. Простыня грязная, как и схемы, на которых отмывались деньги за ее стирку", - возмущается нардеп.

Качура добавил, что и на третьей простыни оказалась дырка.

Он обратился с претензиями к проводнику, и работник УЗ по факту жалобы пассажира составил акт.

"Буду просить коллегу Юлию Гришину вызвать ответственных лиц на заседание в следственную комиссию", - написал нардеп.

Нардеп показал грязное дырявое постельное белье в вагоне "Люкс" поезда Укрзализныци (фото: t.me/kachuratut)

Напомним, еще в марте в Укрзализныце рассказали о решении заменить постель в поездах на одноразовую, чтобы пассажиры перестали страдать от влажного и грязного белья.

Ранее сообщалось, что Ольгу Сумскую шокировали условия в поезде Укрзализныци, в котором не было кондиционера. Артистка записала эмоциональное видео с обращением к руководству УЗ.

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