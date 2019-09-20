Хто ви така, щоб перевіряти? Тищенко знов накинувся на журналістку

Слуга народу накинувся на журналістку через запитання - усі деталі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко нагрубив журналістці

"Слуга народу" накинувся на журналісткуч через незручне питання. Микола Тищенко, який був обраний у Верховну Раду за списками партії "Слуга народу", нахамив журналістці через запитання, що стосується нового глави Міністерства охорони здоров'я. Нардеп порадив представниці ЗМІ "попити води" і додав, що вона не має права його перевіряти. Про скандал у ВР повідомляє видання "Радіо Свобода".

Як повідомляється, журналістка запропонувала Тищенко і його колезі Артему Культенко пройти невеликий тест на знання міністрів, за призначення яких вони голосували. "Слуги народу" не змогли відповісти на питання, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров'я.

"Дівчина, ви сьогодні це питання задавали 50 разів всім моїм колегам. Для чого ви це робите, яка ваша мета?" - запитав Тищенко.

Слуга народу накинувся на журналістку за питання - всі деталі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Журналістка пояснила, що суспільство звинувачує "Слуг народу" в "сліпому" голосуванні – нардепи голосують, але не читають, за що голосують. А оскільки нещодавно було призначено новий уряд, то депутати повинні знати, кого вони підтримували.

На це Тищенко набрав у склянку води і сказав: "Попийте водички, вам корисно".

Культенко заявив, що "з радістю давав би коментарі журналістам", але не розуміє, навіщо йому задають такі питання. Нардепи запевняли, що читають закони, тому журналіст сказала, що хоче це перевірити.

"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? Або дружина? Хто ви, щоб перевіряти?", - сказав Тищенко.

Журналістка сказала, що вона представниця ЗМІ, і завдання ЗМІ контролювати владу. Тищенко на це нічого не відповів, а просто пішов.

Нагадаємо, що раніше Богдан зізнався, що деякі "слуги народу" психічно хворі.

Раніше ми писали, що "Слуга народу" оскандалився в Раді.