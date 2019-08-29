Тищенко нахамив журналістці через питання про Іловайську трагедії (відео)

Тищенко не зміг відповісти на питання про Іловайськ (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат Тищенко образився на журналістку через її запитання

Микола Тищенко, відомий ресторатор, а також новообраний депутат від партії "Слуга народу", не зміг відповісти на запитання журналістки про Іловайську трагедію і нахамив їй. З цього почався його перший робочий день в якості народного депутата Верховної Ради України. Про це пише видання Inforesist.

29 серпня в Україні – День пам'яті захисників і народні депутати зібралися перед першим засіданням Верховної ради біля Стіни пам'яті полеглих за Україну, щоб віддати їм шану. На заході був присутній також Микола Тищенко, який був обраний до парламенту від партії "Слуга народу". До нього підійшла журналістка та запитала, чому перший робочий день нової Верховної Ради важливо починати саме звідси.

"Тому що це приклад для всіх, що ми прийшли працювати і змінювати країну. І в перший день ми прийшли віддати данину поваги сім'ям загиблих воїнів, героїв, і тільки так – героїв", - відповів Тищенко.

Микола Тищенко у Верховній Раді (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Журналістка перепитала нардепа, чи пам'ятає він, що сталося в Україні п'ять років тому в цей день.

"Так, це пам'ятає вся країна і це ще дає нам можливість зрозуміти...що ми прийшли змінювати країну", - додав Тищенко.

А ось на уточнююче питання, чому президент призначив День пам'яті захисників саме на 29 серпня, народний депутат відповісти не зміг і сказав, що це питання потрібно поставити Володимиру Зеленському. Журналістка спробувала знову уточнити, чи пам'ятає Тищенко те, що сталося п'ять років тому, але нардеп почав обурюватися.

"Ми всі пам'ятаємо і тому ми тут. Спасибі", - сказав Тищенко і поспішив піти, але тут же повернувся, щоб висловити свою думку про питання.

"Мені що два роки? Я..я більше до вас не підійду. Мені ж не два роки, а питання ви задаєте, як дворічному хлопчику. Це був перший і останній раз, коли я з вами розмовляв", - пригрозив Тищенко журналістці і пішов.

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