Нардеп Тищенко знову осоромився в Раді: з'явилося відео

Закон про ринок землі в Україні надихнув народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка на сторіс в Instagram. Але народний обранець так захопився записом відео для своїх підписників, що не встиг проголосувати за важливі поправки до резонансного законопроєкту. У мережі з'явилося відео з конфузом депутата.

На записі видно, як 7 лютого Тищенко бігає по сесійній залі зі смартфоном, розповідаючи підписникам, що в Раді "кипить робота", і вони дуже хочуть, щоб "вже завтра закони були проголосовані".

Коли ж лунає заклик до голосування, Тищенко судомно намагається дістати свою картку, щоб віддати свій голос, але зробити цього не встигає.

Водночас на сторінці депутата з'явилася пряма трансляція, де він хвалився, як депутати працюють не покладаючи рук.

"Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, щоб закони були проголосовані. Не буду показувати пальцями... деякі проти, щоб все було по закону. Сьогодні багато журналістів, дуже багато глядачів... загалом, робота кипить", - сказав депутат перед тим, як осоромився з голосуванням.

Тищенко пропустив голосування в Раді за сторіс для Instagram (відео: YouTube/24 канал)