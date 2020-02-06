Матюкався і погрожував: нардеп влаштував скандал прямо у Раді (відео)

Депутати посперечалися в Раді під час обговорення закону про ринок землі в Україні (колаж: РБК-Україна)

Прийняття закону про ринок землі в Україні супроводжується гучними скандалами у Верховній Раді

Закон про ринок землі, який обговорюють 6 лютого, став предметом гарячих суперечок та сутичок у Верховній Раді. Перепалка з погрозами й нецензурною лайкою сталася між нардепом від "Слуги народу" Максимом Ткаченко і представником фракції "Батьківщина" Олексієм Кучеренко.

37-річний Ткаченко підійшов до 58-річного Кучеренка, що радив якомусь "качку" "займатися культуризмом". "Слуга народу" не стримався, сказавши, що "вони знають, чим займатися".

Представник "Батьківщини" осадив "слугу народу", мовляв, він не з ним взагалі розмовляє.

"Ваш час вийшов. Їдьте додому, відпочивайте! Їдьте в санаторій. Їдьте в Трускавець. Відпочивайте", - порадив Ткаченко своєму старшому колезі.

Ткаченко назвав Кучеренка і його соратника по партії, який залишився за кадром, "малолітніми клоунами".

"А за клоуна ви щас пи**и отримаєте, ви зрозуміли", - пригрозив Олексієві Кучеренко депутат від "Слуги народу".

Максим Ткаченко обматюкав Олексія Кучеренка в Раді (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Верховній Раді у четвер, 6 лютого, почалося обговорення одного з найбільш спірних законопроєктів за всю історію України - закону про продаж землі.