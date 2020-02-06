Нефедова засікли в нічному клубі за пікантним заняттям: розгорається скандал

Максим Нефьодов (РБК-Україна)

Глава митниці Максим Нефьодов розважався в нічному клубі Києва з напівоголеними дівчатами

Максим Нефьодов, голова Державної митної служби України, побував на закритій еротичній вечірці з елементами БДСМ. У мережу злили відео, як головний український митник розважається з практично голими дівчатами.

Відео починається з того, що Нефьодов несе на руках дівчину у білизні і масці у ванну. Танцівниця еротично звивається, а глава митниці танцює, спостерігаючи за цим. Все відбувалося на закритій вечірці в одному з найдорожчих клубів Києва, пише Страна.

Під час дії в кадрі можна помітити інших напівоголених танцівниць, а також гостей вечірки.

Наголошується, що Максим Нефьодов розслаблявся в "таємній кімнаті" цього закладу на садо-мазо-вечірці, яка має промовисту назву "De Sad". Такі шоу в цьому клубі проходять регулярно.

На закритий захід можна потрапити тільки за списками, які формуються заздалегідь, а анонси вечірок поширюються в соцмережах. Саме на одну з них прийшов розслабитися головний український митник Максим Нефьодов.

Максим Нефьодов розважався з танцівницями в клубі Києва (відео: YouTube/Країна)

Варто відзначити, що Нефьодов одружений. Причому шлюб він зареєстрував всього півроку тому - у серпні 2019-го. Дружиною Нефьодова є Яна Калмикова.

Максим Нефьодов і Яна Калмикова, серпень 2019 (фото: www.facebook.com/max.nefyodov)