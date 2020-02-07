ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нардеп Тищенко знову осоромився в Раді: з'явилося відео

STYLERПерсони    07.02.2020 - 14:49
Нардеп Тищенко знову осоромився в Раді: з'явилося відео
Микола Тищенко (фото: РБК-Україна)

Микола Тищенко не зміг проголосувати за поправки закону про ринок землі

Закон про ринок землі в Україні надихнув народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка на сторіс в Instagram. Але народний обранець так захопився записом відео для своїх підписників, що не встиг проголосувати за важливі поправки до резонансного законопроєкту. У мережі з'явилося відео з конфузом депутата.

На записі видно, як 7 лютого Тищенко бігає по сесійній залі зі смартфоном, розповідаючи підписникам, що в Раді "кипить робота", і вони дуже хочуть, щоб "вже завтра закони були проголосовані".

Коли ж лунає заклик до голосування, Тищенко судомно намагається дістати свою картку, щоб віддати свій голос, але зробити цього не встигає.

Водночас на сторінці депутата з'явилася пряма трансляція, де він хвалився, як депутати працюють не покладаючи рук.

"Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, щоб закони були проголосовані. Не буду показувати пальцями... деякі проти, щоб все було по закону. Сьогодні багато журналістів, дуже багато глядачів... загалом, робота кипить", - сказав депутат перед тим, як осоромився з голосуванням.

Тищенко пропустив голосування в Раді за сторіс для Instagram (відео: YouTube/24 канал)

У Раді назвали строки прийняття закону про ринок землі Рада розглянула трохи більше 200 правок до земреформи за два дні
Новини України Рынок землиМикола Тищенко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся