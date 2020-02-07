Нардеп Тищенко снова оконфузился в Раде: появилось видео

Николай Тищенко (фото: РБК-Украина)

Николай Тищенко не смог проголосовать за правки закона о рынке земли

Закон о рынке земли в Украине вдохновил народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко на сторис в Instagram. Но народный избранник так увлекся записью видео для своих подписчиков, что не успел проголосовать за важные правки к резонансному законопроекту. В сети появилось видео с конфузом депутата.

На записи видно, как 7 февраля Тищенко бегает по сессионному залу со смартфоном, рассказывая подписчикам, что в Раде "кипит работа", и они очень хотят, чтобы "уже завтра законы были проголосованы".

Когда же раздается призыв к голосованию, Тищенко судорожно пытается достать свою карточку, чтобы отдать свой голос, но сделать этого не успевает.

В то же время на страничке депутата появилась прямая трансляция, где он хвастался, как депутаты работают не покладая рук.

"Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. Не буду показывать пальцами... некоторые против, чтобы все было по закону. Сегодня много журналистов, очень много зрителей... в общем, работа кипит", - сказал депутат перед тем, как оконфузился с голосованием.

Тищенко пропустил голосование в Раде из-за сторис для Instagram (видео: YouTube/24 канал)