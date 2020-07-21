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Нардеп став жертвою яйця з зеленкою: відео "помсти" за слова про Україну

Київ, Вівторок 21 липня 2020 14:22
Нардеп став жертвою яйця з зеленкою: відео "помсти" за слова про Україну
Нардепа Волошина облили зеленкою (колаж РБК-Україна)

Депутата Олега Волошина залили зеленкою за висловлювання про Україну

У Києві під Верховною Радою нардепа від "Опозиційної партії - за життя" Олега Волошина облили зеленкою. Але зробили це не просто так. Активіст, який зробив це, пояснив свій вчинок тим, що напередодні в Раді Волошин казав, що в України немає суверенітету.

Після того як активіста (який називає себе Степан Бандера) затримала поліція, депутат підбіг і вдарив нападника в обличчя. Крім Волошина, зеленка потрапила на двох нардепів від "Слуги народу". Медики, які відразу прибули на місце інциденту, оглянули депутата від ОПЗЖ.

Журналіст Софія Середа, яка показала фото облитого зеленкою нардепа, повідомила, що напад стався "після п'ятничної заяви Волошина про "відсутність суверенітету в "України".

Цікаво, що сам депутат, коментуючи те, що трапилося, назвав питання журналістів "24 каналу" "конченими". Про це Софія Середа повідомила на своїй Facebook-сторінці.

Нардеп став жертвою яйця з зеленкою: відео &quot;помсти&quot; за слова про УкраїнуДепутата Олега Волошина облили зеленкою (фото: facebook.com/sophia.sereda)

Нардепа Волошина облили зеленкою, а він ударив активіста в обличчя

Як ми раніше писали, луганська міліція відкрила провадження за фактом обливання зеленкою мера Стаханова.

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