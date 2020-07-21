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Нардеп стал жертвой яйца с зеленкой: видео "мести" за слова об Украине

Киев, Вторник 21 июля 2020 14:22
Нардеп стал жертвой яйца с зеленкой: видео "мести" за слова об Украине
Нардепа Волошина облили зеленкой (коллаж РБК-Украина)

Депутата Олега Волошина залили зеленкой за высказывания об Украине

В Киеве под Верховной Радой нардепа от "Оппозиционной партии - за жизнь" Олега Волошина облили зеленкой. Но сделали это не просто так. Активист, который сделал это, объяснил свой поступок тем, что накануне в Раде Волошин говорил, что у Украины нет суверенитета.

После того как активиста (который называет себя Степан Бандера) задержала полиция, депутат подбежал и ударил нападающего в лицо. Кроме Волошина, зеленка попала на двух нардепов от "Слуги народа". Медики, которые сразу прибыли на место инцидента, осмотрели депутата от ОПЗЖ.

Журналист София Середа, которая показала фото облитого зеленкой нардепа, сообщила, что нападение произошло "после пятничного заявления Волошина об "отсутствии суверенитета у Украины".

Интересно, что сам депутат, комментируя случившееся, назвал вопросы журналистов "24 канала" "кончеными". Об этом София Середа сообщила на своей Facebook-странице.

Нардеп стал жертвой яйца с зеленкой: видео &quot;мести&quot; за слова об УкраинеДепутата Олега Волошина облили зеленкой (фото: facebook.com/sophia.sereda)

Нардепа Волошина облили зеленкой, а он ударил активиста в лицо

Как мы ранее писали, луганская милиция открыла производство по факту обливания зеленкой мэра Стаханова.

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