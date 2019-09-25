Нардеп від "Слуги народу" жорстко "наїхав" на батьків школярів: йому відповіли

Максим Бужанський потрапив у скандал через відкриті люки в школі (Фото: колаж РБК-Україна)

Максим Бужанський потрапив у черговий скандал

Нардеп від партії "Слуга народу" Максим Бужанський, який раніше оскандалився через образу журналістки, грубо висловився на адресу батьків учнів однієї з шкіл в Дніпрі через те, що вони не хочуть скидатися на купівлю кришок каналізаційних люків. На своїй сторінці у Facebook політик розповів про спілкування з громадянами у якості депутата по 25-му округу.

Бужанський зазначив, що на території навчального закладу 20 відкритих люків.

Він вказав на щоденні ризики, що хтось з тисячі учнів може впасти туди та сильно травмуватися. Тому рекомендував директору вирішити питання швидше і ефективніше - просто ініціювати збір грошей з батьків учнів на купівлю кришок для люків. Вартість однієї такої становить близько 500 гривень.

Максим Бужанський (фото: facebook.com)

"Жах в очах, ні, вони категорично проти, ми ледве змусили їх купити в школу кілька десятків перегорілих лампочок", - пише Бужанський.

Нардеп пообіцяв особисту фінансову допомогу, якщо місто не дасть достатню кількість коштів на закупівлі.

"Але прийду на збори і скажу батькам, що вони дол@ойоби. Інфантильні, причому. Мені не пох*р, що їх діти можуть зламати ноги, їм пох*р", - йдеться у публікації.

Втім, через деякий час депутат вибачився за такі грубі висловлювання і визнав, що неправий і "перегнув з епітетами".

"Вибачте за "дол@ойобів, неправий однозначно. Ловіть "інфантилів" тоді. Ось це вже 100%. І так, директори вчора пішли писати заявки на ремонти тощо. Тільки це я їх змусив, а не ви", - написав він.

Користувачі мережі такі слова народного депутата сприйняли неоднозначно. Деякі коментатори угледіли в розповіді Бужанського про люки спробу просто попіаритися, інші пишуть, що політик заохочує побори в школах і чомусь забуває про обов'язки комунальних служб.

Ахаха! Рілі?! Батьки винні?! А якого художника батьки повинні писати, дзвонити і т.д.?! Батьки винні?! Так вони і дзвонять і пишуть, налаштовують адміністрацію проти себе, дитини, проти улюблених дітьми вчителів, в чиєму класі (дай Бог) є активні батьки! А між іншим наприкінці кожного серпня вельмишановна комісія приймає (перевіряє на готовність) у директорів і класи, і територію школи. Але ні, не вони винні, ані комісія, ані адміністрації - батьки-інфантіли винні... Л - Логіка...

Дурнішого допису ще не бачила! Батьки відповідальні за люки? Хто допустив початок навчального року з відкритими люками? Ви ох*еніли вже! А те що ви це зробили, а не батьки - це невелика ваша заслуга і включіть свою сіру речовину, батьки мають роботи, сім'ї та купу інших відповідальностей, купу інших витрат, у тому числі податки, які йдуть на ті ж люки. Розпіарилися тут...

Взагалі люди і обирають депутатів, щоб ті, як законодавча влада, примушувала працювати виконавчу. Так прийнято. А ви, Максиме, замість того, щоб розібратися з комунальними підприємствами, у чиїй власності колодязі без люків стоять і зобов'язати відновити люки, вирішуєте питання як барига. А судячи з публічним висловлюванням - ваша культура на рівні гопника. Може вам просто реклама потрібна?

20 люків по 500 гривень = 10 000 гривень. Вимагання. Батько, який здав здирника-депутата в НАБУ, отримає 10%, тобто 1000 гривень.

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У Міносвіти пояснили Бужанському, що за люки в школах відповідає влада

У Міносвіти України відреагували на скандал і пояснили народному депутату, що він заохочує здирництво у батьків, за яке передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Про це передає "Українська правда".

За матеріально-технічне забезпечення та утримання шкіл відповідають їх засновники, нагадали в міністерстві.

Керівник експертної групи з питань державно-суспільної освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Володимир Божинський заявив, що в даному разі відповідальними за лампочки, люки та інше є або мер, або районний голова відповідної ради, або голова виконавчого комітету або місцевої державної адміністрації

Також він наголосив, що директор не має права змушувати батьків здавати гроші на забезпечення школи.

Максим Бужанський (фото: facebook.com)

"Він міг звернутися до батьків із відповідним проханням про добровільну благодійну допомогу, і вже той, хто хотів, міг би допомогти. Але я розумію, що добровільність може бути з присмаком примусу, і внески можуть бути за фактом - примусовими", - сказав Божинський.

Якщо у батьків вимагають гроші, то, за словами представника Міносвіти, за це передбачена кримінальна відповідальність, і в такому випадку варто звертатися до поліції.

У разі, якщо через відмову батьків задавати якісь кошти, в школі починають цькувати дитину - то це буллінг. В такому разі треба звернутися до закладу освіти, яке повинно скласти комісію, прийти до певних висновків, і за це може наступати адміністративна відповідність у вигляді штрафу.

Як повідомлялося раніше, нардепи від партії "Слуга народу" обрали 50 колег спеціально для спілкування з пресою, та навіть заготовили "підказки" для відповіді на запитання журналістів.