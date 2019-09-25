Нардеп от "Слуги народа" жестко "наехал" на родителей школьников: ему ответили

Максим Бужанский попал в скандал из-за открытых люков в школе (Фото: коллаж РБК-Украина)

Максим Бужанский попал в очередной скандал

Нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский, который ранее оскандалился из-за оскорбления журналистки, грубо высказался в адрес родителей учеников одной из школ в Днепре из-за того, что они не хотят сбрасываться на покупку крышек канализационных люков. На своей странице в Facebook политик рассказал про общение с гражданами в качестве их депутата по 25-му округу.

Бужанский отметил, что на территории учебного заведения 20 открытых люков.

Он указал на ежедневные риски, что кто-нибуть из тысячи учеников может упасть туда и сильно травмироваться. Поэтому рекомендовал директору решить вопрос быстрее и эффективнее - просто инициировать сбор денег у родителей учеников на покупку крышек для люка. Стоимость одной такой составляет около 500 гривен.

Максим Бужанский (фото: facebook.com)

"Ужас в глазах, нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек", - пишет Бужанский.

Нардеп пообещал личную финансовую помощь, если город не даст достаточное количество средств на закупки.

"Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол@оебы. Инфантильные, причем. Мне не пох*р, что их дети могут сломать ноги, им пох*р", - говорится в публикации.

Впрочем, через некоторое время депутат извинился за такие грубые высказывания и признал, что неправ и "перегнул с эпитетами".

"Простите за "дол@оебов, неправ однозначно. Ловите "инфантилов" тогда. Вот это уже 100%. И да, директора вчера пошли писать заявки на ремонты и тд. Только это я их заставил, а не вы", - написал он.

Пользователи сети такие слова народного депутата восприняли неоднозначно. Некоторые комментаторы усмотрели в рассказе Бужанского про люки попытку просто попиариться, другие пишут, что политик поощряет поборы в школах и почему-то забывает об обязанностях коммунальных служб.

Ахаха! Рили?! Родители виноваты?! А какого художника родители должны писать, звонить и т.п.?! Родители должны?! Так они и звонят и пишут, настраивают администрацию против себя, ребенка, против любимых детьми учителей, в чьем классе (на дай Бог) есть активные родители! А между прочим в конце каждого августа многоуважаемая комиссия принимает (проверяет на готовность) у директоров и классы, и территорию школы. Но, нет, не они виноваты, ни комиссия, ни администрации - родители-инфантилы виноваты... Л - Логика...

Глупее сообщения еще не видела! Родители ответственные за люки? Кто допустил начало учебного года с открытыми люками? Вы ох*енели уже! А то что вы это сделали, а не родители - это небольшая ваша заслуга и включите свое серое вещество, родители имеют работы, семьи и кучу других ответственностей, кучу других расходов, в том числе налоги, которые идут на те же люки. Распиарился здесь...

Вообще-то люди и выбирают депутатов, чтобы те, как законодательная власть, заставляла работать исполнительную. Так принято. А вы, Максим, вместо того, чтобы разобраться с коммунальными предприятиями, в чьей собственности колодцы без люков стоят и обязать восстановить люки, решаете вопрос как барыга. А судя по публичным высказываниям - культура ваша на уровне гопника. Может вам просто реклама нужна?

20 люков по 500 гривен = 10 000 гривен. Вымогательство. Родитель, сдавший вымогателя-депутата в НАБУ, получит 10%, то есть 1000 гривен.

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В Минобразования объяснили Бужанскому, что за люки в школах отвечает власть

В Минобразования Украины отреагировали на скандал и объяснили народному депутату, что он поощряет вымогательство у родителей, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом передает "Украинская правда".

За материально-техническое обеспечение и содержание школ отвечают их основатели, напомнили в министерстве.

Руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский заявил, что в данном случае ответственными за лампочки, люки и прочее являются или мэр, или районный председатель соответствующего совета, или председатель исполнительного комитета или местной государственной администрации.

Также он подчеркнул, что директор не имеет права заставлять родителей сдавать деньги на обеспечение школы.

Максим Бужанский (фото: facebook.com)

"Он мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольной благотворительной помощи, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принуждения, и взносы могут быть по факту - принудительными", - сказал Божинский.

Если у родителей требуют деньги, то, по словам представителя Минобразования, за это предусмотрена уголовная ответственность, и в таком случае следует обращаться в полицию.

В случае, если из-за отказа родителей задавать какие-то средства, в школе начинают травить ребенка - то это буллинг. В таком случае надо обратиться в учреждение образования, которое должно составить комиссию, прийти к определенным выводам, и за это может наступать административная соответствие в виде штрафа.

Как сообщалось ранее, нардепы от партии "Слуга народа" выбрали 50 коллег специально для общения с прессой, и даже заготовили "подсказки" для ответов на вопросы журналистов.