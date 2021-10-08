Нардеп знепритомніла в Раді, її терміново забрала "швидка": усі деталі

Очевидці повідомляють, що приїхала швидка допомога і забрала Скороход в лікарню.

За інформацією ЗМІ, причиною поганого самопочуття парламентарія могли стати переживання через смерть Антона Полякова, якого знайшли мертвим у Києві .

Цю інформацію підтвердив журналістам і член групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець. За його словами, найімовірніше у Скороход підвищився тиск.

"У нашій групі лише 22 людини, і ми досить добре спілкуємося один з одним... Пані Анна сидить поряд з Антоном, вони найбільше спілкувалися. Я думаю, що це (втрата свідомості - ред.) - її реакція на те, що він загинув. Вона втратила свідомість, перебуваючи в будівлі комітетів, терміново викликали "швидку" і наразі вона перебуває в лікарні", - сказав колега депутатки.

Скороход жила з Поляковим

Можливо, Скороход і Полякова пов'язувало не лише те, що вони сиділи поряд у парламенті.

Так, видання "Українська правда" пише, що Анна деякий час жила з Поляковим. Але незадовго до трагедії вони розійшлися.

"У Антона була трагедія, він останнім часом жив разом з Анею Скороход, але вона від нього пішла", - цитує видання співрозмовника зі "Слуги народу".

До речі, влітку цього журналісти застали їх в одному з кафе Львова. Журналісти тоді звернули увагу, що Анна "занадто близько притискалася" до Антона.

Скороход і поляків у Львові (фото: ТаблоID)

Додамо, що Скороход заміжня, виховує півторарічного сина Олексія від свого чоловіка Олексія Алякіна.

У Полякова залишилися дві дочки від дружини Галини.