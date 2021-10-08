Названо попередню причину смерті Полякова в Києві
Фото: нардеп Антон Поляков (facebook.com/anton.polyakov.98)
Правоохоронці назвали попередню причину смерті народного депутата Антона Полякова. Його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської прокуратури Києва.
Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень.
"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, в Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова.
РБК-Україна дізналося подробиці смерті політика.
Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, на якому їхав Поляков, вилучили, водія допитують.