Нардеп Антон Поляков знайдений мертвим у Києві: що відомо на даний момент

Народний депутат Антон Поляков помер у Києві сьогодні вночі. За даними правоохоронців, він їхав у таксі і йому стало погано, "швидка" не змогла врятувати.

Детальніше про те, що відомо про смерть Полякова - в матеріалі РБК-Україна .

Нові подробиці смерті політика

Правоохоронці дали брифінг щодо справи про смерть Антона Полякова. Наразі є дві версії причини його смерті: хронічне захворювання, а також отруєння: як самостійно, так і особою.

"Але більше схиляємося, що це була природня смерть", - повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський.

У поліції розповіли, що сталось у ніч загибелі політика. Ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

"Знайомий запропонував загиблому поїхати до місця мешкання, але через сварку зі співмешканкою він не захотів їхати. Потім вони їздили по Києву. Знайомому набридло спілкування з загиблим і він запропонував на таксі поїхати додому, а коли автомобіль рухався, то порушив ПДР і був зупинений поліцейськими", - зазначив Вигівський.

Попередня версія

Як повідомила прес-служба Київської міської прокуратури, за результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У відомстві додали, що слідство очікує результати інших судово-медичних досліджень.

Що сталося

Близько третьої години ночі нардеп Антон Поляков зловив таксі недалеко від зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі. У таксі йому стало погано. Машину з нардепом зупинила поліція за порушення ПДР. Поляков був без свідомості, медики не змогли його реанімувати. Всі цінні речі були при ньому.

Що кажуть правоохоронці

За фактом смерті Полякова відкрито кримінальну справу за статтею 115 КК України - умисне вбивство з позначкою "природна смерть". На даний момент проводиться розтин, за результатами якого буде відомо про причини смерті.

Водія таксі, в якому їхав Поляков, допитують, автомобіль вилучили.

Хто такий Антон Поляков

Полякову було 33 роки, нардеп 9 скликання парламенту (виборчий округ № 206), пройшов у Раду від "Слуги народу", але пізніше перейшов до депутатської групи "За майбутнє". Поляков очолював підкомітет з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Ради з питань антикорупційної політики.