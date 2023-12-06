Напиток получается не вкусным: какую ошибку совершают все во время варки кофе

Какую ошибку совершают все

Температура воды, которую мы используем для варки кофе, очень важна. Многие люди используют кипяток и это большая ошибка.

Если кофе залить жидкостью при 100 градусах, то он выделяет много горечи. В результате вкус напитка не совсем такой, как хотелось бы.

Тем, кто предпочитает более тонкие вкусовые нотки, для варки кофе следует использовать воду температуры не выше 89 градусов.

Конечно, полученный результат зависит и от степени обработки зерен, используемых для приготовления. Чем сильнее они прожарены, тем больше выделяют горечи. Следует отметить, это правило касается как натурального молотого, так и растворимого кофе.

Для приготовления кофе лучше всего подходит бутилированная или фильтрованная вода - очищенная от хлора и тяжелых металлов, а также других нежелательных соединений, которые могут присутствовать в водопроводной воде.

Как проверить температуру воды

Лучше всего для этого использовать специальный термометр. Если его под рукой нет, воспользуйтесь другим, гораздо более простым способом.

В частности, после закипания воды подождите минуту, прежде чем вылить ее в кофе. Не забывайте варить натуральный кофе под крышкой. Благодаря этому напиток не остынет слишком быстро и выровняет свою температуру, приобретая полный вкус и аромат.

Добавим, если хранить кофе при комнатной температуре в открытой упаковке, в которую есть доступ воздуха, срок его годности уменьшается на 10 процентов каждый день.

Соответственно кофе теряет вкусовые характеристики - высвобождение газов и процесс окисления масел, содержащихся в кофейных зернах, негативно влияют на вкус.

Лучший кофе - свежий кофе. Поэтому лучше покупать столько кофе, сколько обычно нужно в неделю-две.

К тому же, на упаковке нужно смотреть не только на срок годности, но и на дату обжаривания кофе. Свежим считается кофе срок годности которого составляет от четырех дней до двух недель с даты производства.