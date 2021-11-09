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Вчені з'ясували, які напої не можна пити після 40: багато з них вважаються корисними

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Вівторок 09 листопада 2021 13:58
Вчені з'ясували, які напої не можна пити після 40: багато з них вважаються корисними Фото: вчені з'ясували, які напої не можна пити після 40 (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені розповіли, якими напоями не можна захоплюватися, якщо ви перетнули віковий рубіж в 40 років. Щоб не було труднощів зі здоров'ям, краще переглянути свій раціон.

Про це пише портал Eat This, Not That.

Фруктовий сік

Навіть натуральні соки, незважаючи на корисні елементи, дуже солодкі через фруктозу, з якою потрібно бути обережніше.

Замініть соки з цитрусових водою з часточкою апельсина, лимона, грейпфрута. А замість соків з інших фруктів віддайте перевагу цілим подам - і вітаміни отримаєте і корисну клітковину.

Лимонад

Солодка газована вода - ворог для будь-якої вікової категорії, але після 40 років його точно потрібно викреслити з раціону.

У ньому занадто багато цукру, калорій, а користі дуже мало.

Знежирене молоко

Хоча такий напій вважається низькокалорійним - користі від нього дуже мало. Адже більшість вітамінів - жиророзчинні.

Знежирений напій вам точно не допоможе засвоїти перелік корисностей, перерахованих на упаковці.

Виберіть звичайне молоко, воно і на смак приємніше, та й користі в ньому більше.

Питний йогурт

Пробіотики з йогуртів відмінно підтримують здоров'я кишечника. Але потрібно купувати правильний кисломолочний напій.

Йдеться про йогурт, в якому немає цукру і фруктових наповнювачів з барвниками, підсолоджувачами і так далі.

Проносний чай

Так, такий напій допоможе вам швидше очиститися, але разом з тим позбавить вас і від корисних вітамінів і мінералів.

При цьому експерти кажуть, що надмірне споживання проносних напоїв в більшості випадків призводить до дефіциту поживних речовин і навіть різних хвороб.

Раніше вчені розповіли, який алкоголь вважається найшкідливішим для печінки.

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