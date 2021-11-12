Єлизавета II вперше після медогляду в лікарні візьме участь у публічних заходах
Єлизавета II вперше після медогляду в лікарні візьме участь у публічних заходах. У майбутні вихідні вона візьме участь у церемонії пам'яті жертв Першої та Другої світових воєн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
У Букінгемському палаці підтвердили, що королева відвідає недільну службу пам'яті в центрі Лондона.
Лікарі монарха порадили Єлизаветі II відпочити до середини листопада після медичного огляду в лікарні минулого місяця.
Представники Букінгемського палацу заявили, що королева "твердо має намір" відвідати щорічну церемонію покладання вінків, щоб вшанувати пам'ять загиблих співвітчизників.
Син королеви і спадкоємець престолу принц Чарльз запевнив, що королева почуває себе добре.
Раніше ми писали, що королева Єлизавета закликала світ діяти в боротьбі зі змінами клімату.