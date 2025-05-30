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Наоми Кэмпбелл впервые за долгое время показала заметно повзрослевших детей (фото)

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Автор: Иванна Пашкевич

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала редкие фото со своими детьми, которые родились с помощью суррогатного материнства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

55-летняя Наоми опубликовала серию кадров, на которых она вместе с дочкой и сыном позируют на морском побережье.

Супермодель держит девочку на руках, а ее брата - держит за руку.

"С двумя моими любимыми малышами", - подписала Кэмпбелл снимки.

 

Наоми Кэмпбелл с детьми (фото: instagram.com/naomi)

Напомним, знаменитость впервые стала мамой в мае 2021 года - тогда суррогатная мама родила ей дочь.

А уже летом 2023-го на свет появился ее сын, которого также родила другая женщина. Имена малышей звезда не раскрывает, их лица тоже остаются за кадром. Кто отец детей - тоже загадка.

Наоми Кэмпбелл с дочкой (фото: instagram.com/naomi)

Несмотря на это, вот уже несколько лет Кэмпбелл связывают с саудовским мультимиллионером и продюсером Мохаммедом Аль Турки, который младше ее на 16 лет.

"Мои малыши - это мое все. Из-за этого я боюсь за будущее. Да, я воспользовалась суррогатным материнством. Надеюсь, что мои дети будут жить в лучшем мире. Они на 110 процентов - мои приоритеты. Я должна быть рядом с ними, когда они пойдут первый раз в школу", - делилась Наоми.

Впервые их заметили вместе осенью 2021-го, и с тех пор они регулярно появляются на публике в компании друг друга.

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